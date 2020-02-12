"الأناضول": تركيا تحشد راجمات صواريخ على الحدود مع سوريا

أفادت وكالة "​الأناضول​" التركية بأن "​تركيا​ نشرت تعزيزات عسكرية جديدة على الحدود مع ​سوريا​ تشمل راجمات صواريخ، كما نقلت وحدات إضافية من القوات الخاصة إلى منطقة إدلب السورية"، مشيرة الى أن "قافلة شاحنات محملة بمنظومات راجمات صواريخ تم حشدها من مختلف القواعد العسكرية في تركيا وصلت إلى قضاء ريحانلي في ولاية هطاي على الحدود من محتفظة إدلب السورية".

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