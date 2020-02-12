ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا"، أنّ "وحدات ​الجيش السوري​ حررت قرى الشيخ علي وعرادة وارناز ب​ريف حلب​ الغربي، وتتابع عمليّاتها العسكرية ضدّ التنظيمات الإرهابية المتمركزة في المنطقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري يحرر قرى الشيخ علي وعرادة وارناز بريف حلب الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.