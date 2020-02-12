"واتساب" أعلنت تخطي عدد مستخدميها في العالم عتبة المليارين

أعلنت خدمة "​واتساب​" للمراسلة الفورية المرمّزة المملوكة لشركة "فيسبوك"، في رسالة على مدونتها الرسميّة، أنّ "عدد مستخدمي "واتساب" في العالم تخطّى المليارين"، لافتةً إلى "أنّنا ندرك أنّنا كلّما ازدادت درجة اتصالنا، ازدادت ضرورة حماية البيانات".

وأوضحت أنّ "لهذا فإنّ كلّ رسالة خاصة يُبعث بها عبر "واتساب" تكون مرمّزة حكمًا بتقنية التشفير التام بين الجانبين"، مشيرةً إلى أنّ "التشفير القوي يؤدّي دور قفل إلكتروني غير قابل للكسر، بما يضمن سلامة المعلومات المرسلة عبر "واتساب"، ويحمي المستخدمين من قراصنة المعلوماتية والمجرمين".

وكانت قد نمت "واتساب" بسرعة كبيرة لتصبح إحدى أكثر الخدمات نجاحًا في "عائلة" التطبيقات المملوكة لـ"فيسبوك"، الّتي اشترتها في عام 2014. كما زادت درجة ترميز المحادثات عبر الخدمة بصورة كبيرة، بما يساعد المستخدمين على التواصل بسريّة، رغم دعوات أجهزة الشرطة في ​الولايات المتحدة الأميركية​ والعالم لزيادة القدرة على اعتراض البيانات.