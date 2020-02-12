الشرطة الهولندية: لم نقبض على أحد حتى اللحظة ممن له علاقة بتفجيري اليوم

أعلن متحدث ​الشرطة الهولندية​ في ​أمستردام​، أنه "لم يتم القبض على أحد حتى اللحظة ممن له علاقة بتفجيري اليوم، وان المشتبه به طلب مبلغ معين من عملة ​بيتكوين​"، موضحاً ان "انفجاري كيركيدي وأمستردام صغيران يشبهان ​الألعاب النارية​ ولكن لا نضمن ألا تتكرر مثل هذه الحوادث مرة أخرى".

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