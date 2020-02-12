دفاع تركيا: نقف إلى جانب سكان إدلب الذين يعانون من ظلم النظام وليسوا مرتبطين بالإرهاب

أكّدت ​وزارة الدفاع التركية​ أنّ "​القوات المسلحة التركية​ مفتاح السلام في المنطقة، تقف إلى جانب سكان إدلب الّذين يعانون من ظلم ​النظام السوري​ وبرد ​الشتاء​ القارس، وليسوا مرتبطين ب​الإرهاب​".

وركّزت في تعليق على موقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الشعب التركي الأصيل سيواصل تقديم الدعم للسوريين، حتّى لو أغمض الجميع عيونهم".

يُذكر أنّ في أيار 2017، أعلنت ​تركيا​ و​روسيا​ و​إيران​ توصّلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.