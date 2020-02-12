أكّدت وزارة الدفاع التركية أنّ "القوات المسلحة التركية مفتاح السلام في المنطقة، تقف إلى جانب سكان إدلب الّذين يعانون من ظلم النظام السوري وبرد الشتاء القارس، وليسوا مرتبطين بالإرهاب".
وركّزت في تعليق على موقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الشعب التركي الأصيل سيواصل تقديم الدعم للسوريين، حتّى لو أغمض الجميع عيونهم".
يُذكر أنّ في أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصّلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
كانت هذه تفاصيل خبر دفاع تركيا: نقف إلى جانب سكان إدلب الذين يعانون من ظلم النظام وليسوا مرتبطين بالإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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