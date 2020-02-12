الخارجية الإيرانية: أي اعتداء أو إجراء أحمق من إسرائيل سيُقابل برد ساحق

أكد المتحدث باسم ​الخارجية الايرانية​، ​عباس موسوي​، أن "التواجد الإيراني في ​سوريا​ تم بدعوة من ​الحكومة السورية​، وبالاتفاق معها لمحاربة ​الجماعات الإرهابية​ المدعومة من ​الولايات المتحدة​ و​إسرائيل​"، مشيرا الى أن "​طهران​ لن تتوانى أو تتسامح في الدفاع عن تواجدها في سوريا وعن أمنها القومي ومصالحها في المنطقة"، ومشددا على أن "بلاده سترد بحزم وبشكل ساحق ضد أي اعتداء أو إجراء أحمق من قبل إسرائيل".

وركز موسوي، ردا على تصريحات مسؤولين إسرائيليين، على أن "طهران ستتابع التصريحات والتهديدات الداعية للحرب الصادرة عن الاحتلال الإسرائيلي في المجامع الدولية"، موضحا أن "أساس وطبيعة الكيان الصهيوني مبنية على احتلال ​فلسطين​ ودول الجوار، والقتل، والإرهاب، ونهب الثروات، والاعتداء طيلة سبعين عاما".