الخارجية الفلسطينية: نشيد بتقرير أممي عن شركات مرتبطة بمستوطنات الضفة الغربية

أشاد وزير الخارجية الفلسطيني ​رياض المالكي​، بـ"إعلان مفوضية حقوق الإنسان ب​الأمم المتحدة​، تقريرا خاصا بالشركات التي تربطها علاقات تجارية مع المستوطنات في ​الضفة الغربية​ المحتلة"، طالباً ​المجتمع الدولي​ على "الضغط على تلك الشركات لقطع علاقتها مع المستوطنات، وان نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي".

ودعا المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة و​مجلس حقوق الإنسان​ بالمنظمة الدولية، إلى "توجيه تعليمات لهذه الشركات بأن تنهي عملها فورا مع ​منظومة​ الاستيطان".