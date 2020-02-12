أشاد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بـ"إعلان مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تقريرا خاصا بالشركات التي تربطها علاقات تجارية مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة"، طالباً المجتمع الدولي على "الضغط على تلك الشركات لقطع علاقتها مع المستوطنات، وان نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي".
ودعا المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية، إلى "توجيه تعليمات لهذه الشركات بأن تنهي عملها فورا مع منظومة الاستيطان".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الفلسطينية: نشيد بتقرير أممي عن شركات مرتبطة بمستوطنات الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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