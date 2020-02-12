إشكال في سد البوشرية يتسبّب بسقوط عدد من الجرحى والجيش يطوّق المنطقة

أفادت قناة الـ"MTV" عن "وقوع إشكال في منطقة سدّ ​البوشرية​ تسبّب بسقوط عدد من الجرحى، فيما عملت وحدات تابعة للجيش اللبناني على تطويق المكان"، مشيرة الى ان "الإشكال بدأ أمس بين سائق باص وسكان المنطقة أدى الى سقوط 7 جرحى وتوقيف عدد من الأشخاص في ظلّ إنتشار أمني".

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