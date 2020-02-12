الشرطة الهولندية تكشف تفاصيل انفجار رسالتين ملغومتين بمبنيي بريد

قالت الشرطة الهولندية إن رسالتين ملغومتين انفجرتا في غرفة البريد بمبنى إداري في أمستردام وفي مبنى شركة معنية بفرز البريد في مدينة كركراده صباح اليوم الأربعاء.
وأضافت الشرطة أنه لم تقع إصابات بسبب أي من الانفجارين.
وتحقق الشرطة الهولندية منذ الثالث من يناير في سلسلة من الرسائل الملغومة تقول إن شخصا واحدا هو الذي أرسلها على ما يبدو، واستهدفت رسائل سابقة فندقًا ومحطة للوقود ومرأبًا وشركة عقارية.
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