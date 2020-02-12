شكرا لقرائتكم خبر عن 88 مرشحا فى اليوم الرابع لفتح باب الترشح لانتخابات المؤسسات الصحفية القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت لجنة تلقى طلبات الترشح لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، اليوم الأربعاء، تلقى أوراق المرشحين لليوم الرابع على التوالى وبلغ عدد المرشحين فى اليوم الرابع 88 مرشحا .

ففى مؤسسة الأهرام، ترشح لعضوية مجلس إدارة "صحفيين" كلا من عبد الرؤف عبد المنعم عبد الرؤف خليفة و نادر أسامة احمد محفوظ و لعضوية مجلس إدارة "إداريين" حسن عبد المنصف حسن حزين و هشام حسن محمد حسن وأشرف أحمد حسيني أبو السعود و لعضوية الجمعية العمومية "صحفيين" رسمي فتح الله حسين فتح الله وكريم رفعت رجب شريف ومحمد مختار محمود حماد و لعضوية الجمعية العمومية " إداريين "محمد مجدي محمد رجب و للجمعية العمومية " عمال "رأفت عبد الغفار منسي حسين .

وترشح لعضوية مجلس إدارة "صحفيين" فى مؤسسة أخبار اليوم جمال سيد حسين محمد و لعضوية مجلس إدارة "إداريين" فهمى على مرسي حجاب و لعضوية مجلس الإدارة " عمال "محمد ربيع فراج ربيع ومحمود سليمان أحمد محمد و لعضوية الجمعية العمومية "صحفيين"مصطفي يونس احمد يونس ومحمد طه الغريب محمد لطفي وايمن فاروق على يوسف وهشام زكريا عبد الفهيم عبد الرحمن و لعضوية الجمعية العمومية "إداريين "سامى محمد زين الدين الوهاب النجار وأحمد محمد صلاح الدين أبو الحسن .

وفى مؤسسة دار التحرير، ترشح لعضوية مجلس إدارة "صحفيين"شرين جمال لطيف حاتم ونسرين صادق محمد أبو العنين وعبد الناصر عبد الله موسي سعد و ترشح لعضوية مجلس إدارة "إداريين"مصطفي هلال عمر جمعه واحمد عبد الفتاح إبراهيم عبد الرحمن ومحمود مصطفي محمود الشامي وسعيد الصاوي سيد إبراهيم على و وليد محمد فتحي محمد احمد ومحمد السيد مصطفي عمر و لعضوية مجلس الإدارة " عمال "حسن محمد حسن عبد الستار و لعضوية الجمعية العمومية "صحفيين"اسلام محمد أبو العطا الطنطاوي و لعضوية الجمعية العمومية "إداريين"صواف السيد محمد يوسف وسعيد حسن مرسي احمد واسلام شفيق شعبان عبد الرحمن واحمد محمد امين متولي و لعضوية الجمعية العمومية " عمال " ترشح محمد فوزي على أبو زيد وانسان محمد محمود مطر ومحمد ثابت جيلاني قناوي.

كما ترشح لعضوية مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال "صحفيين" أشرف عبد الله السيد أبو ستيته ومحمد سيد احمد السويدي وترشح لعضوية مجلس إدارة "إداريين"على حسن بكر البكل و لعضوية الجمعية العمومية " صحفيين "أميرة علاء الدين عبد العزيز ومحمد فتحي أمين حبيب وإيهاب سلامة إبراهيم غريب ، و في مؤسسة: دار المعارف ترشح لعضوية مجلس إدارة "صحفيين"أحمد على محمد على وجوده لطفي جوده، ولعضوية مجلس الإدارة "عمال ،"سعيد عبد التواب حسانين الطحان، ومحمود حسن الانور محمد الانور، ولعضوية الجمعية العمومية " صحفيين "أحمد حامد طنطاوي تعلب وصلاح ثابت أحمد نور الدين و لعضوية الجمعية العمومية "إداريين "جهاد خالد صابر محمد.

مجلس إدارة "صحفيين"

احمد سميح مصطفي درويش

مجلس الإدارة " إداريين "

رامي جلال عبد العظيم

أيمن سعد السيد اسماعيل

جمعية عمومية "صحفيين"

سيد فتحي سيد دويدار

اسلام محمد عبد الوهاب محمود

عبد الوكيل محمد أبو القاسم أحمد

هاني عاطف محمد حسن دعبس

جمعية عمومية " إداريين "

أحمد شوقي عبد الباسط أبو الفضل

إسماعيل شعبان رفاعي على

جمعية عمومية " عمال "

بلال فليفل عبد الغني درويش

مجلس إدارة "إداريين"

محمد فاروق سيد أحمد

فريدة مصطفي عبد الخالق مصطفي

ممدوح محمود مصطفي يوسف

مجلس إدارة "عمال"

محمد سعيد محمد عزب

إسماعيل بدوي عبد المقصود بدوي

حسام محمود مصطفي يوسف

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جمعية عمومية " إداريين "

يحي عبد الهادي محمود خليفه

على محمود محمد امام

علاء الدين يحي عبد العليم

هشام عمر محمد طلب

أيمن سعيد عبد الباسط عبد الله

أحمد عبد العزيز عبد الله حسن

عادل فتحي عبد العاطي

أشرف حلمي مبروك محمد

جمعية عمومية " عمال "

عبد الناصر فتحي محمد عليوة

وائل محمد قاسم على

محمود سعيد عبد الصادق البحيري

محمود سعودي عبد الرازق محمد

مجلس إدارة "صحفيين"

عبد الخالق محمد فريد عبد الخالق

مجلس إدارة " إداريين "

عبد الجواد عبد اللطيف عبد الجواد مبروك

كمال احمد كمال الدين التهامي

محمد احمد عبد العاطي محمد

مجلس إدارة " عمال "

هيثم حلمي محمد سلطان

جمعية عمومية "صحفيين"

محمد على احمد محمد

خالد برعي صلاح محمدين العيسوي

هبه محمود أبو بكر يوسف

جمعية عمومية " إداريين "

عبد الرحمن مهدي محمد السيد عبد الرحمن