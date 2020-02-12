شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يستضيف وفد تنسيقية شباب الأحزاب..و"رشاد" يستعرض رؤية الحزب..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، اليوم الأربعاء، وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حلقة نقاشية عقدت بمقر الحزب الرئيسي بالتجمع الخامس.

ورحب رشاد، في بداية اللقاء بشباب التنسيقية وجهودهم التى يقومون بها للمساهمة فى النهوض بالحياة السياسية، مؤكدا فخره واعتزازه بكل شباب مصر المخلص على مختلف تياراته وايدلوجياته الساعي لخدمة وطنه والداعم لقيادته السياسية.

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واستعرض رشاد، خلال اللقاء رؤية الحزب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة (النواب والشيوخ والمحليات) حيث أشار إلى الحوار الوطني للأحزاب السياسية الذي يستضيفه ويرعاه مستقبل وطن بهدف التوصل لقانون توافقي من الجميع.

وأكد رشاد، حرص مستقبل وطن على التواصل والحوار مع كافة القوى الحزبية والتكتلات السياسية إيمانا منه بأن الحوار الضمانة الحقيقة لحياة سياسية قوية تنمو فيها المنافسة الشريفة ويعلوا فيها الحرص على الصالح العام للوطن.



