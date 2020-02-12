مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف ثكنة للجيش الجزائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صفوت
أعربت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن إدانتها بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الذي استهدف مؤخرًا ثكنة للجيش الوطني الجزائري، في منطقة تيمياوين الحدودية، مما أسفر عن وفاة جندي جزائري.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيانها، عن وقوف مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب الجزائر الشقيقة، مُقدمًاً خالص التعازي لأسرة الضحية، ومؤكداً رفض مصر الكامل لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.
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