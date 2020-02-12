جينيس: أكبر معمر سنا في العالم ياباني 112 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو (د ب أ)

أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية اليوم الأربعاء أن شيتيتسو واتانابي /112 عاما/ المقيم في وسط اليابان هو الرجل الأكبر سنا في العالم.

وقالت المنظمة في بيان إن واتانابي الذي يعيش في أحد دور الرعاية في نيجاتا، حصل على شهادة رسمية من موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأقرت المنظمة بأن واتانابي هو الرجل الأكبر سنا على قيد الحياة بعدما توفى حامل اللقب السابق ماسازو نوناكا من جزيرة هوكايدو بشمال اليابان في 20 كانون ثان/يناير عن 113 عاما.

وقال واتانابي الذي ولد في الخامس من آذار/مارس 1907، لوسائل الإعلام المحلية العام الماضي، إن سر عمره المديد هو "عدم الغضب وألا تفارق الابتسامة وجهك"، بحسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

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وبعد التخرج من كلية الزراعة، انتقل واتانابي إلى تايوان للعمل في إحدى شركات السكر اليابانية هناك. وبعد العيش هناك لـ18 عاما، خدم في الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية.

عاد واتانابي إلى نيجاتا، مسقط رأسه، بعد الحرب وعمل موظفا حكوميا حتى تقاعده.

ولدى العجوز المعمر خمسة أبناء و12 حفيدا و16 من أبناء الأحفاد وطفل من أبناء أبناء الأحفاد، بحسب وكالة كيودو نيوز.

أما أكبر سيدة سنا على قيد الحياة في العالم فهي كاني تاناكا وتعيش في اليابان واحتفلت بيوم مولدها الـ117 في كانون ثان/يناير.