مجلس الشيوخ الإيطالي يوافق على رفع الحصانة عن سالفيني

محمد اسماعيل - القاهرة - روما (د ب أ)
أفادت تقارير بأن مجلس الشيوخ الإيطالي صوت لصالح رفع الحصانة عن ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف، مما يمهد الطريق أمام مثول زعيم المعارضة اليميني المتشدد للمحاكمة بتهمة إساءة معاملة المهاجرين الذين وصلوا على متن قوارب قبالة السواحل الإيطالية.
وأعلنت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" وغيرها من وسائل الإعلام عن نتيجة التصويت، لكن من غير المتوقع تأكيدها رسميا قبل الساعة السابعة مساء (1800 بتوقيت جرينتش).
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