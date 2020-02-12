السيدات يتصدرن الانتخابات التكميلية في "ملوي" بالمنيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

تصدرت السيدات، المشهد في اليوم الثاني من الانتخابات التكميلية بالدائرة السابعة ومقرها مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وشهدت اللجان الانتخابية بقرى دائرة المركز، إقبالًا كبيرًا من السيدات اللاتي حرصن على المشاركة في الانتخابات في يومها الثاني.

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وأعلنت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن، اليوم الأربعاء، عن تزايد الإقبال أمام اللجان الانتخابية، وأن الأمانات النوعية التابعة للحزب اجتمعت بالأمناء النوعيين بالمركز، لحثهم على حشد المواطنين وخروجهم للإدلاء بأصواتهم ودعم مرشح الحزب.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من محمد عبدالحكيم أبو زيد رشدان "حزب مستقبل وطن - رمز القلم"، وعبدالله محمد عبدالله خليفة "مستقل - رمز الحصان"، وأحمد جمال أحمد موسى "مستقل - رمز السكينة"، وزاهر ناجح زاهر قليني "مستقل - رمز بندقية الصيد"، وأسامة عبدالشكور حمزة دردير "مستقل - رمز الشاكوش"، وصلاح إسماعيل علي مطر، "مستقل - رمز الديك"، وشنودة بولس جاد السيد بباوي "مستقل - رمز الغزال".

ويشرف على الانتخابات 152 مستشار وعضوًا من وزارة العدل موزعين على كافة اللجان الفرعية بدائرة مركز ملوي، ويصل إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت بنطاق الدائرة 444 ألف و867 ناخب مقسمين على 85 مركز انتخابي، و153 لجنة فرعية موزعة على (79 مدرسة، 2 وحدة صحية، وحدة بقرية شعراوي، مجمع طبي بقرية دروة، 4 معاهد أزهرية، معهد الشهيد بقرية أم قمص، معهد فتيات أم قمص، المعهد الأزهري بقرية بني خالد، المعهد الابتدائي بقرية سان جورج).