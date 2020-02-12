محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:
أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية فيديو يبرز جهود قطاع السجون خلال استقباله: "مراسلي القنوات، والوكالات الأجنبية بمصر"، تنسيقًا مع الهيئة العامة للاستعلامات.
وكان المراسلون من قنوات: "العربية، روسيا اليوم، إسكاي نيوز، الإذاعة الألمانية، ووكالة الأنباء الفرنسية"، وذلك تنسيقًا مع الهيئة العامة للاستعلامات، وزاروا سجني: "ليمان طرة، وعنبر المزرعة" بمنطقة سجون طرة، وتفقدوا عددًا من مرافق السجن: "فصول محو الأمية، المكتبة، دروس الوعظ الديني الإسلامي والمسيحي، المطبخ، العيادات، المستشفى، الصيدلية، ورشة أعمال النجارة، معرض المنتجات الزخرفية، والمنتجات الغذائية".
والتقى المراسلون عددًا من النزلاء، واطلعوا على أوجه الرعاية المختلفة: "علاجية، تعليمية، دراسية، ثقافية، ودينية"، التي يوفرها قطاع السجون للنزلاء، تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان، كما تفقدوا مستشفى السجن، وما يتضمنه من: "عيادات طبية، وصيدليات"، إلى جانب: "الخدمات الاجتماعية، الكافيتريات، المكتبات، ورشة الأثاث، والملاعب الرياضية".
وتبادل المراسلون الحديث مع عددٍ من النزلاء حول: "أحوالهم المعيشية، أوجه الرعاية المقدمة لهم، وأطر السياسة العقابية المطبقة داخل السجون".
كانت هذه تفاصيل خبر للاطلاع على أوجه الرعاية.. "قطاع السجون" يستقبل وفدًا من مراسلي الوكالات الأجنبية (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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