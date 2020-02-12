للاطلاع على أوجه الرعاية.. "قطاع السجون" يستقبل وفدًا من مراسلي الوكالات الأجنبية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية فيديو يبرز جهود قطاع السجون خلال استقباله: "مراسلي القنوات، والوكالات الأجنبية بمصر"، تنسيقًا مع الهيئة العامة للاستعلامات.

وكان المراسلون من قنوات: "العربية، روسيا اليوم، إسكاي نيوز، الإذاعة الألمانية، ووكالة الأنباء الفرنسية"، وذلك تنسيقًا مع الهيئة العامة للاستعلامات، وزاروا سجني: "ليمان طرة، وعنبر المزرعة" بمنطقة سجون طرة، وتفقدوا عددًا من مرافق السجن: "فصول محو الأمية، المكتبة، دروس الوعظ الديني الإسلامي والمسيحي، المطبخ، العيادات، المستشفى، الصيدلية، ورشة أعمال النجارة، معرض المنتجات الزخرفية، والمنتجات الغذائية".

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والتقى المراسلون عددًا من النزلاء، واطلعوا على أوجه الرعاية المختلفة: "علاجية، تعليمية، دراسية، ثقافية، ودينية"، التي يوفرها قطاع السجون للنزلاء، تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان، كما تفقدوا مستشفى السجن، وما يتضمنه من: "عيادات طبية، وصيدليات"، إلى جانب: "الخدمات الاجتماعية، الكافيتريات، المكتبات، ورشة الأثاث، والملاعب الرياضية".

وتبادل المراسلون الحديث مع عددٍ من النزلاء حول: "أحوالهم المعيشية، أوجه الرعاية المقدمة لهم، وأطر السياسة العقابية المطبقة داخل السجون".