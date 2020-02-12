الكرملين يعلق على تقارير تتعلق بتوحيد روسيا وبيلاروسيا

رد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، على تقارير إعلامية زعمت أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عرض على نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، توحيد روسيا وبيلاروس، مشيرا إلى أن الحوار بين الزعيمين دار حول تعميق التكامل بين البلدين، وفقا لسبوتنك.

وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، في إجابة عن سؤال ما إذا كان الجانب الروسي قد طرح موضوع توحيد البلدين، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ: "لا، الأمر ليس كذلك. الحديث كان عن تعميق التكامل في

إطار دولة الاتحاد".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قد أجريا مفاوضات في السابع من فبراير، في مدينة سوتشي الروسية، ناقشا خلالها عددا من القضايا الملحة بين البلدين، بما في ذلك مسألة التكامل بين الدولتين.

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يذكر أنه في وقت سابق، انتقد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، الحكومتين البيلاروسية والروسية، بسبب فشلهما في إبرام اتفاق حول توريد الغاز لعام 2020،

مشيرا إلى أن هذا ليس خطأ مينسك، وإلى أنه: "لا يمكن الحديث عن أي تكامل روسي بيلاروسي قادم، إذا لم يكن لدينا اليوم اتفاق حول توريد الغاز الطبيعي. على الرغم من أننا اتفقنا على هذا منذ وقت طويل. وفشلت حكومتانا في هذه الاتفاقيات. هذا ليس خطأ حكومة بيلاروس".

ووقعت روسيا وبيلاروس، يوم 2 أبريل عام 1997، معاهدة إقامة اتحاد بين الدولتين، من أجل تعميق التكامل بين موسكو ومينسك. وفي كانون الثاني/يناير عام 2000، تحول الاتحاد إلى "دولة الاتحاد - روسيا بيلاروس"، بعد تصديق برلماني البلدين على معاهدة إقامة دولة الاتحاد الموقعة في عام 1997.