اعتبر نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، أن أمس الثلاثاء، كان يوما تاريخيا بخطاب الرئيس محمود عباس، في مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن الحراك الجماهيري يدعم الرئيس ويلتف حول خيارات القيادة، وفقاً لسبوتنك.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مشيرة إلى أن العالول أكد، في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، أن خطاب عباس، في مجلس الأمن كان هاماوقدم رسالة واضحة للعالم أكدت أن "صفقة القرن" مرفوضة رفضا تاما من قبل شعبنا.
ولفتت نائب رئيس حركة فتح إلى قول الرئيس الفلسطيني، في خطابه: "جئت أمثل 13 مليون فلسطيني لأتكلم باسمهم"، مشيرا إلى أن عباس أكد على استعداد الفلسطينيين لتحقيق السلام العادل والدائم وليس أي سلام، محذرامن فقدان الأمل.
وقال العالول: "الرئيس كان حاسما في خطابه، خاصة حينما دعا لتشكيل آلية دولية من أجل إيجاد الحل، وأكد الرفض الفلسطيني بأن تكون الولايات المتحدة الأمريكية وسيطا وحيدا كونها طرفا غير عادل، وأنها أصبحت شريكا للاحتلال".
وأضاف: "نحن نراهن أننا قادرون على إفشال صفقة القرن، ولا يمكن أن تمر أي صفقة خاصة بالشأن الفلسطيني دون موافقة وتوقيع فلسطيني، وأن القيادة أعلنت عن إرسال وفد إلى قطاع غزة ليكون خطوة إيجابية للتنسيق حول كيفية التصدي للصفقة".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس حركة فتح: خطاب عباس بمجلس الأمن "تاريخي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.