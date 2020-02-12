"التحالف الدولي": قواتنا ردت على إطلاق نار في شمال شرقي سوريا

صرح التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، بأن قواته فتحت النار، اليوم الأربعاء، عند نقطة تفتيش في شمال شرقي سوريا بعد تعرضها لإطلاق نار من أسلحة خفيفة، وفقاً لسبوتنك.

وذكر التحالف في بيان أن الدورية عادت إلى

القاعدة، بحسب وكالة "رويترز".

​وكانت وسائل إعلام سورية قد أفادت بمقتل مواطن سوري مدني، اليوم الأربعاء، بنيران الجيش الأمريكي شرقي القامشلي.

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ونقلت وكالة "سانا" السورية عن مراسلها في الحسكة القول "استشهاد مدني

جراء إطلاق قوات الاحتلال الأمريكي النار على أهالي قرية خربة عمو شرق القامشلي، الذين تجمعوا عند حاجز للجيش العربي السوري لمنع عربات أمريكية من المرور".

كما ذكر المراسل أن "أهالي القرية أعطبوا 4 مدرعات للاحتلال الأمريكي وإثر ذلك قامت قوات الاحتلال باستقدام تعزيزات للمكان تضم 5 مدرعات".