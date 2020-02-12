إحالة وزير داخلية إيطاليا السابق للمحاكمة بسبب المهاجرين

أجاز مجلس الشيوخ الإيطالي، اليوم الأربعاء، إحالة زعيم اليمين المتطرف ماتيو سالفيني على القضاء لأنه منع سفينة مهاجرين من الرسو في ميناء إيطالي عندما كان وزيراً للداخلية.

وستنشر النتيجة الرسمية للتصويت في الساعة 18,00 ت غ. لكن اللوحة الإلكترونية في المجلس والتي شاهدها مراسلون صحفيون وأكدها الإعلام الإيطالي أشارت إلى إحالته على القضاء.

كان سالفيني أعلن، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أنه اتخذ هذه الخطوة لأن من "واجبه" الدفاع عن إيطاليا.

واتهمت محكمة في كاتانيا (صقلية) سالفيني بـ"استغلال السلطة واعتقال أفراد" بعد أن منع الصيف الماضي لعدة أيام 116 مهاجراً كانوا على متن سفينة "غيرغوريتي" التابعة لخفر السواحل الإيطاليين من النزول منها. وفي حال ثبوت التهم، فهو يواجه السجن 15 عاماً.

وقال سالفيني، في وقت سابق "لن أذهب إلى قاعة المحكمة للدفاع عن نفسي بل لأفتخر بما قمت به"، مشددا على أن الدفاع عن حدود البلاد عندما كان وزيرا للداخلية "واجب".

وأضاف "يحق لولدي أن يعرفا بأن سبب غياب والدهما عن المنزل لم يكن لاعتقال أشخاص بل للدفاع عن حدود البلاد وأمنها".

وتابع "يجب هزيمة الخصوم في صناديق الاقتراع وليس في المحاكم".