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خادم الحرمين يبحث مستجدات المنطقة مع رئيس الوزراء الكويتي

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التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية ، اليوم الثلاثاء، سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي.
جرى اللقاء بحضور سمو الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
واستعرض الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في الرياض، العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، وسبل تعزيزها ودعمها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

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