كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشيخ عبد الله آل نهيان يستقبل ممثلي "الثلاثي الأوروبي" في أبو ظبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مساء اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، استقبل ممثلي الثلاثي الأوروبي "الفرنسي - الألماني - البريطاني"، في مدينة أبو ظبي.

وأشارت الوكالة إلى أن وزير الخارجية استقبل مدير عام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية والكومنولث بالمملكة المتحدة ريتشارد بيتر مور، ومدير الدائرة السياسية في وزارة الخارجية الألمانية بنس بلوتنر، وسفير الجمهورية الفرنسية لدى الإمارات لودوفيك بوي.

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كما لفتت إلى أنه تم عقد اللقاء، في ديوان عام الوزارة في أبوظبي، وأنه بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات والثلاثي الأوروبي، مشيرة إلى أن الشيخ عبد الله بن زايد، رحب بزيارة ممثلي الثلاثي الأوروبي.

وقال الشيخ عبد الله بن زايد: إن "دولة الإمارات تدعم جهود المجتمع الدولي الساعية إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

هذا وأشاد ممثلو الثلاثي الأوروبي بالدور الفعال، الذي تلعبه الإمارات في خفض التوتر في المنطقة وترسيخ الاستقرار والأمن، مؤكدين على مكانة الدولة الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بحسب الوكالة الإماراتية، التي أشارت إلى أن اللقاء حضره وزير الدولة سلطان بن أحمد الجابر، وأحمد عبدالرحمن الجرمن، وآخرين.