كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تنفي تصريحات أنقرة بشأن هجوم العسكريين الروس على إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات تركيا حول قيام العسكريين الروس بهجوم على المدنيين في مدينة إدلب السويرة "غير صحيحة".

وذكرت الوزارة الروسية، في بيان لها: أن "تصريحات الممثلين الأتراك حول هجوم للعسكريين الروس على المدنيين في منطقة خفض التصعيد بإدلب غير صحيحة، وإن نشاط العسكريين الروس، وقبل كل شيء، المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في منطقة خفض التصعيد بإدلب، تتم فقط على أساس اتفاقات سوتشي".

وأضافت في البيان: إن "التقارير التي تفيد بتدفق هائل لللاجئين من منطقة خفض التصعيد في إدلب ليس لها أي أساس واقعي، وجزء كبير من سكان محافظة إدلب يغادرون بأمان المناطق الخطرة وينتقلون إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية".

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كما أكد البيان على أن السبب في تفاقم الوضع في منطقة إدلب السورية هو توريد الأسلحة والذخيرة إلى المسلحين عبر الحدود "التركية - السورية".

هذا ويعاني السكان المدنيون نتيجة لاستفزازات الجماعات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب، التي تحتمي بـ "الدروع البشرية"، حسبما جاء في البيان.

ويتفاقم الوضع بشكل كبير بسبب توريد الأسلحة والذخيرة إلى منطقة خفض التصعيد عبر الحدود التركية السورية، فضلاً عن قوافل العربات المدرعة والقوات التركية التي تدخل أراضي محافظة إدلب السورية.