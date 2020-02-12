كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع بريطانية لتناولها حبوب تخسيس بها مواد كيماوية مستخدمة فى الحرب العالمية الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفيت فتاة بريطانية تدعى إلويز بارى (21 عامًا) بعد تناولها ثمانى كبسولات من مادة الدينتروفينول "DNP"، وتحتوى هذه الكبسولات على مواد كيميائية مستخدمة فى متفجرات الحرب العالمية الأولى، حسبما ذكرت محكمة.

هذا ويُتهم رجلاً يدعى برنارد ريبيلو 32 عامًا وهو من مقاطعة هامبشاير البريطانية، بشراء المسحوق من مصنع فى الصين، ويقوم ببيعة على هيئة أقراص للتخسيس للناس فى جميع أنحاء العالم، وفقاً للتحقيقات.

وبالرغم من الإعلان عن "DNP" كمنتج للتخسيس إلا إن الآثار الجانبية له أثبت أنه يسبب فشل الأعضاء ببطء والغيبوبة والسكتة القلبية.

وصرح ممثلو الادعاء: بأن "السيد ريبلو اشترى DNP من مصنع للمواد الكيميائية فى الصين منذ عام 2013، وباعه على موقعى الويب الخاصين به، ولكن أثار تلك الحبوب التهمت جسم الفتاة ببطء حتى توفيت بعد عدة سنوات من تناولها له"، ومازالت القضية قيد المحاكمة حتى الأن.