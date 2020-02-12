كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسودة مجلس الأمن بشأن ليبيا تشدد على تبني قرارات مؤتمر برلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشدد مسودة قرار مجلس الأمن الدولي، الذي سيتم التصويت عليه الليلة بشأن ليبيا، على تبني قرارات مؤتمر برلين ورفض التدخل الأجنبي في النزاع المسلح، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

هذا وأفادت مصادر دبلوماسية، في وقت سابق من صباح اليوم، بأن مجلس الأمن الدولي دعا إلى التصويت على مشروع قرار بريطاني يدعم وقف إطلاق النار في ليبيا. وكانت الدول الكبرى المعنية بالملف الليبي، قد أقرت في مؤتمر عقد في برلين الشهر الماضي؛ لحل الأزمة الليبية خطة أممية تضمنت 3 مسارات، عسكرية وسياسية واقتصادية. Advertisements