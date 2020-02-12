كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الشيوخ الإيطالي يصوت لرفع الحصانة عن وزير الداخلية الأسبق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس الشيوخ الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، أن أعضاء المجلس صوتوا لرفع الحصانة عن وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، مما يسهل الطريق أمام محاكمته بتهمة احتجاز المهاجرين بشكل غير قانوني في عرض البحر العام الماضي.

هذا ويؤيد أغلبية أعضاء المجلس تؤيد رفع الحصانة عن وزير الداخلية السابق، لكن من المقرر الإعلان رسميًا عن النتيجة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت جرينتش، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وبموجب هذا القرار، يمكن للقضاة في صقلية توجيه الاتهامات إلى سالفيني بشأن قراره، إبقاء 131 مهاجرًا بعد إنقاذهم، قيد الاحتجاز على متن سفينة خفر السواحل لمدة 6 أيام في شهر يوليو الماضي؛ حيث انتظر موافقة دول أخرى في الاتحاد الأوروبي على استقبالهم.

ويواجه سالفيني، رئيس حزب رابطة الشمال الإيطالي ووزير الداخلية في ذلك الوقت، عقوبة قد تصل إلى السجن 15 عامًا إذا ثبتت إدانته بالممارسة غير القانونية، كما يمكن منعه أيضًا من شغل المناصب السياسية، ما ينهي آماله في قيادة حكومة مستقبلية.