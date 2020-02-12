كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات: المستلزمات الطبية لدينا تكفي لمواجهة "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة مخزونًا استراتيجيًا من المستلزمات الطبية لمواجهة فيروس "كورونا" الجديد، حسبما أعلنت وزير الصحة الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس، مساء اليوم الأربعاء.

وقال وزير الصحة الإماراتي، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، إن "دولة الإمارات ضمن أوائل الدول، التي استلمت كميات مناسبة من المستلزمات الخاصة بالفحص المتقدم لاكتشاف فيروس كورونا المستجد"، حسبما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية.

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وتايعت صحيفة البيان: إن "دولة الإمارات قامت بإجلاء رعاياها من المناطق الموبوءة فور صدور القرار".

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن إنتشار الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس "كورونا" الجديد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس "كورونا الجديد" في البلاد إلى 1113 حالة وفاة، وأكثر من 44.6 ألف مصاب.