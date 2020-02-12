كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دراسة تكشف: الرجال أكثر عرضة من النساء للإصابة بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت دراسة حديثة أجريت على مصابين بفيروس "كورونا" الجديد، عن أن عدد الرجال الذين يصابون بالفيروس يزيد على عدد النساء.

هذا ومن بين مرضى مستشفى جامعة ووهان الموثقين 54% من الرجال، والمصابين بشكل عام 68%، حسبما نشر موقع "بيزنس إنسايدر".

ويحاول الباحثون تحديد ما الذي يجعل الرجال أكثر عرضة للإصابة بالمرض، أو ما إذا كان هناك عامل يحمي النساء والأطفال، ويعتقدون أن القدرات المضادة للعدوى التي تمتاز بها الهرمونات الأنثوية، تجعلهم أقل عرضة للإصابة عن الرجال.

Advertisements

كما لفت الباحثون إلى أن ما يقرب من نصف المرضى بالكورونا، يعانون من مشكلة صحية واحدة على الأقل، ما بين ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والسرطان، ويعد الرجال أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم مقارنة بالنساء.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 1113 حالة وفاة، وأكثر من 44.6 ألف مصاب.