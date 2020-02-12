كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: بوتين يلتقي مجموعة العمل المعنية بالتعديلات الدستورية.. الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكرملين، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سوف يعقد اجتماعا في الـ 13 من الشهر الجاري مع مجموعة العمل المعنية بإعداد مقترحات التعديلات الدستورية.

هذا ويعقد الرئيس فلاديمير بوتين في يوم 13 فبراير، اجتماعا مع مجموعة العمل المعنية بإعداد مقترحات التعديلات على الدستور الروسي، وسيشارك في هذا اللقاء ممثلو الهيئات التشريعية والتنفيذية والعلوم والفنون، وأيضا شخصيات اجتماعية بارزة، حسبما جاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين.

وكان الرئيس الروسي ، قد اقترح في يوم 15 يناير الماضي، إجراء بعض التعديلات على الدستور الروسي، لافتاً في رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية، إلى أن دستور روسيا الاتحادية ينبغي أن يحظى بالأولوية في إطار القانون الدولي.

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كما دعا بوتين المواطنين الروس للتصويت على مجموعة التعديلات الدستورية المقترحة، ومن بين تلك التعديلات اقترح بوتين، نقل بعض الصلاحيات للبرلمان، على غرار تعيين رئيس الوزراء، وسيكون هذا أول تعديل للدستور الذي تمّ تبنيه بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1993، وكان مجلس الدوما الروسي قد اعتمد هذه التعديلات بالقراءة الأولى.

وكان الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بإعداد مقترحات التعديلات الدستورية، قد أعلنوا في وقت سابق، أن المقترحات التي طرحها الرئيس في رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية، صيغت بوضوح وكانت بالفعل على درجة عالية من الوضوح.

وتضم مجموعة العمل 75 شخصًا ويرأسها كل من رئيس لجنة مجلس الفيدرالية الروسية للتشريعات الدستورية وبناء الدولة أندريه كليشاس، ورئيس لجنة الدوما لشؤون بناء الدولة والتشريعات بافيل كراشينيكوف، والعضو في الأكاديمية الروسية للعلوم تاليا خابرييفا.