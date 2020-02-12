كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع أسعار النفط بعد تباطأ حالات الإصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجرى تداول خام برنت القياسي الدولي عند 55.02 دولار للبرميل في الساعة 0641 بتوقيت جرينتش بزيادة 1.4 ٪ بعد أن أنهى الجلسة السابقة عند 54.26 دولار للبرميل.
كان المؤشر الأمريكي غرب تكساس الوسيط (WTI) عند 50.62 دولار للبرميل في نفس الوقت لتحقيق مكاسب بنسبة 1 ٪ بعد إغلاقه يوم الثلاثاء عند 50.12 دولار للبرميل.
ارتفع عدد القتلى في الصين جراء تفشي فيروس كورونا إلى 1114، من 1،017 في اليوم السابق، وفقًا للجنة الصحة الوطنية في البلاد يوم الأربعاء.
بلغ عدد الحالات الجديدة عند 97 حالة أبطأ معدل نمو منذ 31 يناير، وفقا لبيانات اللجنة.
أدى التراجع في الحالات الجديدة إلى تفاؤل المستثمرين بأن الطلب الخام في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم قد ينتعش مع الحد من تأثير الفيروس في البلدان الآسيوية والاقتصاد العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن آمال أوبك بتوسيع أو تعميق خفض إنتاجها من الخام في بداية مارس تدعم أسعار النفط.
أطلقت منظمة الصحة العالمية على الفيروس التاجي الجديد - الذي نشأ في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي - اسم Covid-19 الذي قتل حوالي 1114 شخصًا في الصين وحدها.
الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، ظهر منذ أسابيع في منطقة ووهان الصينية، وحصد أرواح مئات المواطنين، وأصيب به الآلاف.