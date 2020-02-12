كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان تتخطى الـ 200 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان إلى 203، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية اليوم الأربعاء.

وفقًا لوكالة كيودو للأنباء، قالت وزارة الصحة اليابانية إن 40 شخصًا آخرين - بمن فيهم ضابط الحجر الصحي - أثبتت إصابتهم بفيروس على متن سفينة سياحية، مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين على متن السفينة إلى 174.

يوجد على متن السفينة "الماس برينسيس" حوالي 3،700 راكب وطاقم من 56 دولة ومنطقة، وهم الآن قيد الحجر الصحي في رصيف بمقاطعة كاناغاوا جنوب العاصمة طوكيو.

وضعت السفينة في الحجر الصحي بعد العثور على رجل غادر في هونغ كونغ مصابًا بالفيروس.

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من بين المصابين على متن السفينة 21 يابانيا وثمانية أمريكيين وخمسة أستراليين وخمسة كنديين وواحد من الأرجنتين والمملكة المتحدة.

عادت السفينة الأسبوع الماضي إلى مدينة يوكوهاما الساحلية بعد زيارة كاجوشيما وهونج كونج وفيتنام وتايوان وأوكيناوا.

أطلقت منظمة الصحة العالمية على الفيروس التاجي الجديد - الذي نشأ في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي - اسم Covid-19 الذي قتل حوالي 1114 شخصًا في الصين وحدها.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، ظهر منذ أسابيع في منطقة ووهان الصينية، وحصد أرواح مئات المواطنين، وأصيب به الآلاف.