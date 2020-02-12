كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: 8 خرافات شائعة حول فيروس "كورونا" الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع التعرف على الفيروس التاجي الجديد وانتشار العدوى، جاء انتشار المعلومات الخاطئة حول العالم.

ووفقًا لصحيفة "فرست بوست"، توفر بيئة الخوف والذعر التي تحيط يالفيروس، إلى جانب العولمة ووسائل التواصل الاجتماعي، أرضًا خصبة لأساطيرها.

فيما يلي قائمة بالأساطير الشائعة التي دحضتها الحقائق:

الخرافة الأولى: تسبب في مقتل مئات الآلاف من الناس

وفقًا لآخر إحصاء، توفي 1166 شخصًا بسبب الفيروس على مستوى العالم، وتوجد 99٪ من حالات الإصابة في الصين وتركز معظمهم في مقاطعة هوبي حيث اندلع الفيروس. هذه المعلومات تدعمها منظمة الصحة العالمية (منظمة الصحة العالمية).

الخرافة الثانية: يقوم الصينيون بجمع الحالات المشتبه فيها ويفكرون في التخلص منها.

هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة، فرض المسؤولون الحكوميون في المقاطعات الشديدة الخطورة إغلاقًا على المدن - المباني العامة مغلقة والطرق خالية نسبيًا والناس يبقون في منازلهم - في محاولة للحد من انتقال العدوى ووقف المرض في مساراته.