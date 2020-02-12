كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: 8 خرافات شائعة حول فيروس "كورونا" الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووفقًا لصحيفة "فرست بوست"، توفر بيئة الخوف والذعر التي تحيط يالفيروس، إلى جانب العولمة ووسائل التواصل الاجتماعي، أرضًا خصبة لأساطيرها.
فيما يلي قائمة بالأساطير الشائعة التي دحضتها الحقائق:
الخرافة الأولى: تسبب في مقتل مئات الآلاف من الناس
وفقًا لآخر إحصاء، توفي 1166 شخصًا بسبب الفيروس على مستوى العالم، وتوجد 99٪ من حالات الإصابة في الصين وتركز معظمهم في مقاطعة هوبي حيث اندلع الفيروس. هذه المعلومات تدعمها منظمة الصحة العالمية (منظمة الصحة العالمية).
الخرافة الثانية: يقوم الصينيون بجمع الحالات المشتبه فيها ويفكرون في التخلص منها.
هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة، فرض المسؤولون الحكوميون في المقاطعات الشديدة الخطورة إغلاقًا على المدن - المباني العامة مغلقة والطرق خالية نسبيًا والناس يبقون في منازلهم - في محاولة للحد من انتقال العدوى ووقف المرض في مساراته.
علاوة على ذلك، ذكرت التقارير أنه تم إخبار مسؤولي الصحة بالذهاب من باب إلى آخر والتحقق من درجة حرارة الأشخاص وطلبوا من المواطنين الإبلاغ عن أنفسهم أو أولئك الذين يظهرون الأعراض على السلطات الصحية في محاولة لإخماد تفشي المرض.
الخرافة الثالثة: العلاجات المنزلية مثل تناول الثوم وزيت السمسم وممارسة اليوغا واتباع الطب التقليدي ستعمل على علاج فيروس كورونا.
كما ذكر أعلاه، لا يوجد علاج حتى الآن لفيروس كورونا. يعمل العلماء في جميع أنحاء العالم على تطوير واختبار اللقاحات المحتملة، لكن لن يتوفر واحد لمدة 12-18 شهرًا، وقد تكون بعض هذه العلاجات المنزلية ضارة على المدى الطويل لأنها قد تثني الناس عن اتباع أفضل الممارسات المعمول بها.
أفضل طريقة لحماية نفسك هي غسل يديك بانتظام وتجنب الاتصال بأشخاص يظهرون عليهم علامات الأنفلونزا. إذا كنت تستهلك اللحوم، فتأكد من طهيه جيدًا ونظيفته. إذا شعرت بأي من الأعراض، استشر طبيبك على الفور.
الخرافة الرابعة: ارتداء قناع سيحميك من الفيروس في جميع الحالات.
قال الخبراء إن الأقنعة لا يمكنها توفير الحماية الكاملة من الفيروس وذلك لأن الأقنعة التي يشتريها الجمهور عادة لا تكون مجهزة بشكل جيد بما يكفي للفرد مما يعني أن الفيروسات والكائنات الحية الدقيقة يمكن أن تتسلل من الزوايا. ومع ذلك، يجب عليك ارتداء قناع إذا كنت تعطس والسعال لأنه سيحد من انتشار الفيروس.
الخرافة الخامسة: تناول أي طعام يحتوي على اللحوم يمكن أن يمنحك الفيروس.
بينما يكون الفيروس حيواني المنشأ (ينتشر من الحيوانات إلى البشر)، فإنه ليس من الواضح أي الأنواع تلعب دورا وسيطا في نقل المرض. في أي حال، يتم التعامل مع اللحوم التي يتم تناولها بشكل صحيح - مما يعني أن الجزار والطاهي يحافظان على نظافتهما ويستخدمان معدات نظيفة لإعداد الطبق - ويتم طهيهما جيدًا، وستكون أقل عرضة لخطر الإصابة بالفيروس.
الخرافة السادسة: الحصول على لقاح الأنفلونزا أو الالتهاب الرئوي سوف يحميك من فيروس كورونا.
لسوء الحظ، لا يوجد لقاح أو علاج متاح حتى الآن لفيروس كورونا الجديد. بينما تحاكي أعراض البرد والالتهاب الرئوي، لا تزال السلالة مختلفة. إن لقاح الأنفلونزا لا يحميك إلا من أربعة فيروسات مختلفة للإنفلونزا ولا شيء آخر.
الخرافة السابعة: الحصول على طرد من الصين يمكن أن ينشر الفيروس.
وفقًا لأحدث الأدلة، لا يمكن للفيروس البقاء على قيد الحياة على الأسطح لفترة طويلة جدًا حتى لا يشكل هذا خطرًا.
الخرافة الثامنة: يمكن للحيوانات الأليفة المنزلية أن تنشر المرض.
وفقا لمنظمة الصحة العالمية، لا يمكن أن ينتشر العدوى من الكلاب أو القطط إلى البشر، ولكن من الجيد اتخاذ الاحتياطات الكافية بعد اللعب مع حيواناتك الأليفة. اغسل يديك جيدًا لمنع انتشار أي نوع آخر من أنواع العدوى.