“الأسطورة التيمومي”.. “تيفو الكورفاتشي” في مباراة “الكلاسيكو”

اختار فصيل “الالترا عسكري”، المناصر لفريق الجيش الملكي، أسطورة “الزعيم” محمد التيمومي، كمضمون لـ” التيفو”، الذي رفعه في مدرجات “الكورفاتشي” في مباراة “الكلاسيكو” التي تجمع فريقي الجيش الملكي والرجاء الرياضي، لحساب مؤجل الجولة الـ 15 من البطولة الاحترافية.
وكتب أنصار الزعيم ” أسطورة عزفت لحن المجد والعطاء.. قصة يسارية من ذهب سحرت القارة السمراء” اعترافا بعطائه والخدمات الجليلة التي قدمها للممثل الأول للعاصمة.
ويتماثل التيمومي للعلاج بفرنسا، حيث خضع لعملية جراحية بعد معاناة طويلة نتيجة الإصابة التي تعرض لها أمام الزمالك المصري.
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