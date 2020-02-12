المتهمون في ملف “حمزة مون بيبي” يستأنفون الحكم الابتدائي الصادر في حقهم

استأنف دفاع المتهمين الثلاثة، المحكوم عليهم بالحبس لسنتين مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، في قضية حمزة مون بيبي، الحكم الابتدائي الصادر في حق موكليهم.

وكانت المحكمة الابتدائية في مراكش، قد قررت، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، عقوبة الحبس سنتين، و10 آلاف درهم غرامة في حق متهمين في قضية متعلقة بحساب “حمزة مون بيبي”، ويخص ذلك كلا من محمد ظاهر، و”اليوتوبوز” سكينة كلامور، وعدنان السكاني، الملقب بـ”مول الفيراري”.

وقررت المحكمة كذلك أن يستفيد محمد ماديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان من تعويض بقيمة 50 ألف درهم

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وقد عاد الحساب المثير للجدل “حمزة مون بيبي”، للنشاط من جديد على مواقع التواصل، حيث علق على موضوع المحاكمة، منذ انطلاق جلسة الاستماع إلى الفنانة دنيا باطمة، وشقيقتها ابتسام، أول أمس الاثنين.

ولا يزال ملف “حمزة مون بيبي” لم يستنفد أطواره بعد، إذ يرتقب أن يعلن تاريخ الجلسة الأولى لباطمة، وشقيقتها، بعدما تقرره المحكمة.

يذكر أن دنيا، وشقيقتها كانتا في ضيافة قاضي التحقيق، أول أمس، وتمت مواجهتهما باليوتوبوز سكينة كلامور، التي تمسكت بأقوالها كون دنيا باطمة متورطة كذلك في ملف “حمزة مون بيبي”.