“الطاكسيات” في إضراب في أزيلال بعد اعتقال 3 سائقين

دخل سائقو سيارات الأجرة في أزيلال، أمس الثلاثاء، في إضراب احتجاجا على اعتقال ثلاثة سائقين، ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية في مقر الدرك الملكي في أزيلال.

وحسب مصادر محلية، فإن اعتقال السائقين جاء بعد خلاف سابق بين المعتقلين، الذين ضبطوا شخصا يمتهن النقل السري، الذي تقدم بشكاية بشأن تعرضه لاعتداء، وسرقة مبلغ 7000 درهم، كانت بحوزته، ليتم اعتقال ثلاثة سائقين، يشتبه في علاقتهم بالموضوع.

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوفين قاموا بضبط المشتكي، الأسبوع الماضي، وهو على متن سيارة مخصصة للنقل السري قبل أن يقرروا إيقافه، وإخبار السلطات بالواقعة، قبل أن يتقدم الأخير بشكاية تفيد تعرضه لاعتداء.

ودخل سائقو سيارات الأجرة في أزيلال في إضراب شل حركة السير في المدينة تضامنا مع زملائهم الموقفين، وللمطالبة بإطلاق سراحهم فورا، ووضع حدا لهذه الظاهرة.