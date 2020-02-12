قررت غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بمراكش، قبل قليل، تأجيل البت في طعن النيابة العامة في قرار تمتيع كويتي أطلق سراحه، مؤخراً، بكفالة 3 ملايين بعد اعتقاله يوم 5 دجنبر الماضي بتهمة اغتصاب فتاة قاصر عمرها 14 سنة والتغرير بها وهتك عرضها، ما نتج عنه افتضاض بكارتها.
وتأجيل البت في قرار الطعن إلى 18 مارس المقبل، جاء قبل يوم واحد من جلسة المحاكمة المقررة في 17 مارس 2020 بمحكمة الإستئناف بمراكش.
وكانت النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بمراكش استأنفت قرار تمتيع المواطن الكويتي الذي اغتصب قاصرا بالسراح.
هدا وقد عرفت جلسة محاكمة المواطن الكويتي المتهم باغتصاب قاصر مغربية في مدينة مراكش، لا يتجاوز عمرها 14 سنة، أمس الثلاثاء، مفاجأة كبيرة، بعدما تبين أن الكويتي المتهم في هذه القضية قد غادر المغرب.
كانت هذه تفاصيل خبر قضية “البيدوفيل” الكويتي الهارب…تأجيل البت في طعن النيابة العامة في قرار السراح المؤقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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