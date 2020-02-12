إنفراد.. “تيفو الإلترا عسكري” في “الكلاسيكو” يغطي 8 مدرجات

وليد لباب – صحافي متدرب
علم “اليوم 24” من مصدر مطلع أن “التيفو” الذي يعتزم فصيل “الالترا عسكري” رفعه خلال مباراة “الكلاسيكو”، اليوم الأربعاء بداية من الخامسة لحساب مؤجل الجولة الـ” 15″ من منافسات البطولة الإحترافية، سيمتد ليشمل 8 مدرجات بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.
وأوضح مصدرنا أن “التيفو”، الذي يبقى مضمونه سرا من أسرار الفصيل العسكري، سيتم رفعه في المدرجات 6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13، بعدما تقرر أن يتكلف فصيل “الالترا عسكري” بإنجازه.
يشار إلى أن مباريات “الكلاسيكو” تشهد تنافسا قويا بين “الإلترات” بهدف تأكيد الريادة ورسم الإحتفالية في المدرجات من خلال “تيفوات” تسعى كل الفصائل لأن تكون علامة فارقة في مهامها التشجيعية.
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