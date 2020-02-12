أزمور…شخصان يقتلان تليمذا من أجل هاتف!

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن عناصر الشرطة في المفوضية الجهوية في مدينة أزمور تمكنت، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، أحدهما قاصر، يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة بالضرب، والجرح بالسلاح الأبيض، المفضي إلى الموت.

وأشارت المديرية نفسها، في بلاغ لها، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد باشرت أبحاثا، وتحريات مكثفة، بعد توصلها بإشعار حول تعرض الضحية، وهو تلميذ قاصر، يبلغ من العمر 16 سنة، لسرقة هاتفه المحمول، مقرونة باعتداء جسدي عنيف، خلال وجوده رفقة عدد من زملائه بفضاء خلف أحد المركبات الثقافية في مدينة أزمور.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات، المنجزة، مكنت من تحصيل إفادات الشهود، الذين حضروا الواقعة، بشكل ساهم في تحديد هوية المشتبه فيهما، المتورطين في ارتكاب الأفعال الإجرامية المذكورة، إذ تم توقيفهما، مساء أمس.

وأشار البلاغ نفسه إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، الراشد، تحت تدبير الحراسة النظرية، وبالنسبة إلى القاصر فإنه وضع تحت المراقبة الشرطية، وذلك رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد مسار تصريف الهاتف المحمول المسروق.