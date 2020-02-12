الخارجية الإيرانية: أي تحرك "أحمق" من إسرائيل ضد مصالح إيران في سورية سيُقابل برد ساحق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن أي تحرك أحمق من إسرائيل ضد مصالح إيران في سورية والمنطقة سيقابل برد ساحق.

جاء ذلك في تصريحات صدرت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية ردًا على تصريح مسؤول إسرائيلي، قال إن "إيران سترد على أي اعتداء أو عمل أحمق ضد مصالحها".