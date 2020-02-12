موسكو تتهم تركيا بنقض تعهدات سوتشي في أدلب السورية

الأربعاء 12 فبراير 2020

إتهمت الخارجية الروسية، تركيا، بنقض تعهداتها بشأن الوضع في مدينة أدلب السورية .



وحذرت روسيا للمرة الثانية خلال ساعات، الأربعاء، تركيا من التصعيد في إدلب السورية، مطالبة إياها بأهمية الالتزام بالتعهدات السابقة فيما يخص وقف إطلاق النار والتصعيد العسكري.

وقالت الخارجية الروسية إن عدم التزام تركيا المتكرر بتعهداتها أدى إلى تصعيد الموقف في إدلب، كما أدانت الهجمات الإسرائيلية المتكررة في العمق السوري، التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد.

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وفي وقت سابق اليوم، أكدت موسكو أنها لا يمكنها البقاء مكتوفة الأيدي أمام عدوان أنقرة على إدلب شمال شرقي سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن مدير قسم المنظمات الدولية بوزارة الخارجية بيوتر إيليتشوف قوله إن موسكو "لا يمكنها الوقوف مكتوفة اليدين أمام ما يحدث في مرجل إدلب، حيث يقصف المسلحون يوميا مواقع الجيش السوري".

وأضاف إيليتشوف أن احترام تركيا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها كانت من ضمن بنود المذكرة حول إنشاء منطقة خفض التصعيد في إدلب، كما نصت المذكرة أيضا على أن الاتفاقية حول منطقة إدلب مؤقتة.

وتابع: "كانت هناك في المذكرة أيضا تفاصيل بالغة الأهمية، تعهدت تركيا بموجبها فصل المعارضة المعتدلة عن الإرهابيين وإقامة منطقة منزوعة السلاح وحرية المرور عبر طريقي M4 وM5 الدوليين، لكن لم يتم تنفيذ شيء من ذلك خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية".