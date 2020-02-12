شكرا لقرائتكم خبر عن الناطق باسم الجيش الوطني يستعرض سير العمليات في الجبهات والان مع التفاصيل

الأربعاء 12 فبراير 2020

استعرض الناطق الرسمي باسم قوات الجيش الوطني، العميد الركن عبده مجلي سير العمليات العسكرية في مختلف الجبهات ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية .



وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء في محافظة مأرب، أن أبطال الجيش الوطني حققوا انتصارات كبيرة في مختلف المواقع والجبهات واستعادوا الكثير من المواقع المهمة والاستراتيجية في الجوف ونهم وصرواح .. مجدداً التأكيد على أن القوات المسلحة ومعها كافة أحرار اليمن على استعداد تام لاستكمال تحرير الأرض واستعادة الأمن والاستقرار في كل ربوع اليمن.

واشار العميد الى إن المليشيا الحوثية في حالة انهيار وتقهقر وانهزام تعيشه كل يوم و لحظة أمام صمود الأبطال في جبهات نهم والجوف وصرواح والبيضاء وتعز والضالع..لافتاً الى ان أبطال الجيش صاروا اليوم أكثر من أي وقت مضى يعرفون بدقة كل الطرق المؤدية إلى العاصمة صنعاء وكافة المناطق التي سيطرت عليها المليشيا الحوثية المتمردة.

واستعرض العميد مجلي الانتصارات التي حققها ابطال الجيش الوطني وتمكنه من استعادة مواقع عديدة وآليات ومعدات عسكرية، وقال "ان أبطال القوات المسلحة في محافظة الجوف سطروا ملاحم بطولية وحققوا انتصارات وتقدمات خلال المواجهات التي شهدتها منطقة العقبة الواقعة بين محافظتي الجوف ومأرب، وأسفرت عن تطهير المواقع التي كانت تحت سيطرة المليشيا الحوثية ، وأفشل خطط المليشيا الحوثية في محاولاتها البائسة للسيطرة على بعض المواقع ، كما تم القضاء على التسللات الحوثية في منطقة "الصفراء" التي أصبحت تحت سيطرة أبطال الجيش" .

وأضاف أنه تم سحق التسللات الحوثية في منطقة الجرعوب وبدعم واسناد من طيران التحالف العربي الذي استهدف مخزن للذخائر والأسلحة في جبل حام بمديرية المتون فضلا عن تمكن أبطال القوات المسلحة من اسقاط طائرتين مسيرتين تابعة للمليشيا الحوثية.

وأشار إلى تقدم الجيش في الجبهة حام غرب الجوف وتحرير مواقع كانت تحت سيطرة المليشيات الانقلابية، وكذا تحرير عدد من المواقع المهمة في جبهة المحزمات التابعة لمديرية مجزر المحاذية لمحافظة الجوف والسيطرة على جبل قائمة حليف والمواقع المجاورة لها التي كانت تتمركز فيها المليشيات وملاحقة عناصرها الفارة إلى جبال الواغرة وتم استعادة العديد من الأسلحة والآليات العسكرية وتحقيق انتصارات كبيرة في جبال يام وجبال آل جرشب والغيل وبرط العنانى .

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واضاف مجلي " ان ابطال الجيش الوطني تمكن من استعادة عدد من المواقع في جبهة نهم بعد معارك شرسة أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر المليشيا ، والسيطرة على التباب السود في حريب نهم وقطع طرق امداد العدو بعد عملية التفاف ناجحة تم من خلالها تطويق مجموعات من عناصر المليشيا الحوثية وتنفيذ كمين محكم بمنطقة صلب ونجد العتق، بحريب نهم نتج عنه عشرات من القتلى والجرحى وتدمير عدد من الآليات والعتاد واجبار عناصر المليشيا على التراجع والفرار،وقصفت مدفعية أبطال القوات المسلحة تعزيزات للمليشيا الحوثية في جنوب صلب، وتمكنت من تدمير عدد من الأطقم والآليات، و إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين للحوثيين في نهم".

واشار العميد مجلي الى ان أبطال القوات المسلحة حققوا تقدمات في العديد من المواقع والتلال في محافظة تعز وكبدوا المليشيا الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وتمكنوا من القضاء على التسللات، في الضباب والزنوج وتحقيق سيطرة نارية على عدد من التباب الواقعة تحت سيطرة المليشياوإسقاط طائرة مسيرة استطلاعية تابعة للمليشيا.

ولفت الى ان ابطال الجيش الوطني في جبهة قانية والملاجم وناطع بمحافظة البيضاء كسروا هجوم للمليشيات الحوثية و قتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا وفرار من تبقى منهم في شعاب منطقة الوهبية،ونفذ أبطال القوات المسلحة عملية ناجحة حيث تم الالتفاف والتطويق على عناصر المليشيا في جبهة قانية وتم القضاء على عناصرها التي حاولت التسلل إلى مواقع الجيش.

وفي جبهة صرواح غرب محافظة مأرب أكد العميد عبده مجلي ان القوت المسلحة أحكمت سيطرتها على تباب ومواقع استراتيجية من جبل هيلان، المطلة على الطريق الاسفلتي الذي يربط المحافظة بالعاصمة صنعاء، تزامناً مع ضربات مركزة لمقاتلات التحالف العربي على تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى جبهات هيلان والمشجح والمخدرة.

وفي جبهة المخدرة والضيق ،وجبهة المشجح، قال العميد مجلي "ان القوات المسلحة سيطرت على العديد من المواقع والتباب والأماكن المهمة، وتم قطع خط امداد العدو المؤدي إلى جبل هيلان ، واستعادة العديد من الأسلحة والذخائر".. مؤكدا ان التقدم مستمر حتى هذه اللحظة أمام انهيار المليشيات الحوثية الانقلابية.

ونوه مجلي إلى ان المليشيا الحوثية حاولت التسلل إلى مواقع الجيش في جبهة الفاخر وبتار شمال غرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع إلا ان تلك المحاولات باءت بالفشل بعد ان تصدت لها القوات المسلحة والحقت بالمليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.