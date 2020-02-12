لملس يؤكد وقوف الإنتقالي مع مطالب المعينين أكاديمياً في جامعة عدن

الأربعاء 12 فبراير 2020

أكد أمين عام هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، أحمد حامد لملس، وقوف المجلس الانتقالي الجنوبي مع المعينين في جامعة عدن وجهودهم في نيل حقوقهم، شريطة عدم الاضرار بالعملية التعليمية المترتب عليها الكثير من الانعكاسات السلبية على مستقبل الطلاب.



جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الأربعاء، الدكتور علي محمدالقحطاني، رئيس اللجنة التنسيقية للمعينين أكاديميا.

واستمع الأمين العام من الدكتور القحطاني لشرحٍ مفصلٍ حول مشكلة المعينين أكاديميا في جامعة عدن مع رئاسة الجامعة فيما يتعلق بالاستحقاقات المالية.

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ولفت القحطاني إلى أن نحو 504 أكاديميا منتدبا للجامعة يشكون من عدم ترتيب وضعهم المالي في الجامعة على الرغم من أنهم يحملون قرارات تعيين من رئاسة الجامعة بينهم 112 صدرت لهم فتاوى من الخدمة المدنية منذ عدة أعوام، مستعرضاً في السياق الفعاليات الاحتجاجية التي تعتزم اللجنة تنفيذها للمطالبة بحقوق منتسبيها.

وشدد لملس على أن موقف المجلس هذا ينطبق على كافة الموظفين في القطاع الحكومي لاستشعاره بالوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه الموظف الحكومي، حاثاً في الوقت نفسه الجهات المعنية بضرورة تقدير جهود المعينين أكاديميا في جامعة عدن ودورهم الكبير في العملية التعليمية بالجامعة وضرورة منحهم حقوقهم الوظيفية والمالية كاملة دون نقصان.

إلى ذلك كرمت قيادة اللجنة التنسيقية للمعينين أكاديمياً الامين العام بدرع تذكاري تقديرا لجهودة وموقفه الوطني من قضاياهم.

حضر اللقاء الدكتور فضل محمد محسن، و الدكتورة ميسون كليب عضوا اللجنة، والدكتور عبدالعزيز علي هادي نائب رئيس دائرة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، وناصر العمدة نائب مدير مكتب الأمين العام.