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شطارة : الشرعية تريد أن تفشل جهود التحالف والمبعوث الدولي

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 12 فبراير 2020

إتهم نائب رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، الشرعية بمحاولة إفشال الجهود التحالف العربي والمبعوث الدولي إلى اليمن .

 

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وقال شطارة في تغريدة له بتويتر، الشرعية تريد أن تفشل جهود التحالف في تنفيذ إتفاق الرياض،وتريد أن تفشل جهود المبعوث الدولي في إحلال السلام ووقف الحرب تمهيدا لبدءالحل السياسي النهائي" .

 

واضاف أن على المجتمع الدولي مسؤولية تحديد شركائه الحقيقيين في مكافحة الإرهاب وتثبيت الأمن والاستقرار لدول الخليج وللملاحة الدولية .

 

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