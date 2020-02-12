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شكرا لقرائتكم خبر عن شطارة : الشرعية تريد أن تفشل جهود التحالف والمبعوث الدولي والان مع التفاصيل
الأربعاء 12 فبراير 2020
إتهم نائب رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، الشرعية بمحاولة إفشال الجهود التحالف العربي والمبعوث الدولي إلى اليمن .
وقال شطارة في تغريدة له بتويتر، الشرعية تريد أن تفشل جهود التحالف في تنفيذ إتفاق الرياض،وتريد أن تفشل جهود المبعوث الدولي في إحلال السلام ووقف الحرب تمهيدا لبدءالحل السياسي النهائي" .
واضاف أن على المجتمع الدولي مسؤولية تحديد شركائه الحقيقيين في مكافحة الإرهاب وتثبيت الأمن والاستقرار لدول الخليج وللملاحة الدولية .
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