شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تطلق عملية أمنية للقضاء على " داعش" غرب البلاد والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت القوات الأمنية العراقية اليوم الصفحة الأولى من عملية أمنية للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي في غرب العراق. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي أن العملية الأمنية التي أطلق عليها اسم "أبطال العراق" تستهدف تطهير محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها, والحدود العراقية -السورية - ، والعراقية -الأردنية من تنظيم"داعش" الإرهابي.

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