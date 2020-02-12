واشنطن: نعمل على التصدي للمليشيات الإرهابية في ليبيا

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، على ضرورة مواجهة المليشيات المسلحة المنتشرة في ليبيا ومنعها من السيطرة على مقدرات الليبيين.

وقال ديفيد شينك مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ، أن بلاده تعمل على محاربة الإرهاب في ليبيا، مؤكدا على ضرورة التصدي للمليشيات الإرهابية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش الليبي، مساء الأربعاء، أن تنظيم داعش الإرهابي ظهر مجددا في ليبيا داخل العاصمة طرابلس، بالتزامن مع انتشار مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدعم مليشيا ما يعرف باسم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراح.

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ونشر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، صورة لإحدى منشورات التنظيم الإرهابي بالعاصمة الليبية طرابلس، مؤكدا توزيع عناصر داعش هذه المنشورات على الليبيين.

وكان المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة، أكد في وقت سابق أن لجنة 5+5 المنعقدة في جنيف لحل المسار الأمني والعسكري ضمن مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، توافقت على محاربة التنظيمات الإرهابية المصنفة عالميا مثل داعش والقاعدة وأنصار الشريعة في ليبي.





وتواصل تركيا عمليات نقل مئات الإرهابيين لدعم المليشيات المتطرفة في طرابلس، وذلك بوصول دفعات جديدة من المرتزقة، كما أرسلت جنودا في يناير/كانون الأول الماضي، وقامت بارجتان حربيتان تحملان اسمي "غازي عنتاب" و"قيديز" بالرسو في ميناء طرابلس وتكفلت مليشيا الردع والنواصي بتأمين عملية الإنزال.