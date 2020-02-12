عبدالله بن زايد يشيد ببرامج الحكومة لصقل مهارات أبناء الإمارات

أشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي بالمبادرات والبرامج الحكومية الرامية لصقل وتمكين المواهب والخبرات من أبناء وبنات الإمارات.

وقال خلال لقائه محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي، الأربعاء، إن "قطار التنمية المتسارع نحو مئوية الإمارات انطلق، والمستقبل كما قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لا ينتظر أحداً وكلنا سنكون جزءاً فاعلاً في صناعة مستقبل الإمارات".

وأضاف أثناء استعراضه عددا من الملفات الحكومية، والمشاريع والبرامج والشراكات والمبادرات الدولية التي تنفذها الوزارة أنه "يجب تحقيق أقصى درجات التنسيق والمتابعة والتكامل في الملفات الحكومية المشتركة في إطار اختصاصات ومهام كل وزارة، وذلك بما يترجم الرؤية الموحدة لحكومة دولة الإمارات".

وتابع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان "أن التميز والتطور في العمل الحكومي يعززان من مكانة الإمارات كدولة ذات تجربة ملهمة ومحفِّزة على صعيد التنمية البشرية والاقتصادية والتكنولوجية والثقافية، وتملك الإمكانات والموارد للمساهمة في الارتقاء بالعمل الحكومي في العديد من المنظومات الحكومية بالمنطقة والمساهمة البناءة في الارتقاء بواقع المجتمعات وتحسين جودة الحياة في كافة المناحي".





وأشاد بالعديد من المبادرات والبرامج الحكومية الرامية إلى صقل وتمكين المواهب والخبرات من أبناء وبنات الإمارات وإعداد كوادر إدارية وقيادية وطنية تتحلى بالمسؤولية وتتمتع بقدر عال من الثقافة المؤسسية وقادرة على ترجمة الرؤية الاستشرافية التي تتبناها القيادة لبناء مستقبل الإمارات.

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وتابع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: "فخور بمنجزات فرق العمل الحكومية التي تعمل على تطوير وتحديث منظومة العمل الحكومي في الإمارات من خلال ابتكار آليات وأدوات لتحقيق أعلى مستويات الأداء بما يواكب أحدث المستجدات وبما يلبي تطلعات وتوقعات المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات".

وأضاف: "دولة الإمارات فريق عمل واحد بعقول ومهارات وخبرات عديدة واستثنائية تعزز الأداء المؤسسي وتثري آفاق العمل الحكومي وتسهم في بناء منظومة الدولة العصرية".





وأكد أن "تجربة دولة الإمارات في تطوير كافة القطاعات التنموية قائمة على رؤية استراتيجية تقوم على صناعة المستقبل"، مستشهداً بما قاله الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأنه يتعين ترسيخ وعي الجاهزية للمستقبل في مختلف مجالات العمل الحكومي ليشكل القوة الدافعة لتطوير الحلول الاستباقية وابتكار الأدوات والوسائل الكفيلة بجعل المستقبل يبدأ اليوم.

من جانبه، قال محمد بن عبدالله القرقاوي، إن "اللقاءات والنقاشات التي تسعى إلى تعزيز التنسيق والتوافق والتكامل في منهجية العمل تحت مظلة حكومة دولة الإمارات تشكل إضافةً نوعية لفرق العمل "في الأسبوع الماضي التقينا سفراء دولة الإمارات حسب توجيهات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لتنسيق المبادرات والمشاريع والحملات لمشاركة قصة الإمارات مع العالم.

وأوضح أن "فرق العمل الحكومية في كل مؤسسات الدولة تعمل كفريق واحد تحرك أعضاءه رؤية موحدة أرستها قيادتنا الرشيدة لتعزيز أداء العمل الحكومي وتحقيق الكفاءة القصوى في كافة القطاعات التنموية في الدولة، مضيفا أنه "في كل مشاريعنا ومبادرتنا في الابتكار الحكومي نسعى إلى ترسيخ سمعة حكومة الإمارات في المنطقة بوصفها الأفضل أداء والأكثر فاعلية والأعلى إنتاجية".

وكانت الإمارات قد وقعت اتفاقية شراكة استراتيجية وتعاون مع عدد من الدول مثل مصر والأردن وأوزبكستان في مجال تحديث الأداء الحكومي والتطوير الإداري والارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي في القطاع العام، وذلك وفقاً لأفضل المعايير العالمية.