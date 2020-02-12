بالفيديو.. لماذا لا يتمنى جوارديولا انتقال ميسي إلى السيتي؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خرجت عدة تقارير صحفية، خلال الفترة الأخيرة، تؤكد احتمالية رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، عن النادي الكتالوني بنهاية الموسم الجاري.

التقارير انتشرت بعدما دخل البرغوث في صدام مع الفرنسي إيريك أبيدال المدير الرياضي لبرشلونة، بسبب تصريحات الأخير التي أشار فيها إلى تهاون بعض اللاعبين في التدريبات في الأيام الأخيرة لإرنستو فالفيردي مدرب الفريق السابق.

وبعدها ارتبط اسم ليونيل ميسي بنادي مانشستر سيتي، حيث القدرة المالية على دفع راتبه، ووجود الإسباني بيب جوارديولا مدربه السابق في برشلونة وصاحب الإنجازات الكبيرة معه.

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حديث الصحافة جعل بعض الصحفيين يوجهون سؤالاً لجوارديولا عن هذه الشائعات خلال ظهوره في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه ضد وست هام يونايتد بالجولة الـ26 من الدوري الممتاز.

جوارديولا أظهر رد فعل غريب بعد السؤال، إذ نفخَ بيب غضباً بعدما أدار وجهه بعيداً عنِ الحضور، ثم استدرك الأمر بابتسامة هادئة، ورد أن ليونيل لاعب في برشلونة وسيبقى هناك، قبل أن يكشف بصراحة أكثر عن رغبته قائلاً: "لأن هذه أمنيتي".

وترصد "العين الرياضية" خلال هذا الفيديو عن الأسباب التي تدفع جوارديولا لعدم تمني انتقال أفضل لاعب في العالم 6 مرات إلى مانشستر سيتي، حتى إذا لو أتيحت له الفرصة لجعل ذلك حقيقة خلال الصيف المقبل.