جائزة محمد بن راشد للتسامح تحتفي برواد الأخوة والسلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يكرِّم المعهد الدولي للتسامح الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح، يوم 19 فبراير/شباط، في حفل خاص بدار الأوبرا في مدينة دبي الإماراتية.

ويقام حفل التكريم برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتحتفي الجائزة، التي تصل قيمتها إلى 5 ملايين درهم إماراتي، بجميع الإنجازات العالمية في المجالات المعرفية والإبداعية والثقافية والفنية التي ترقى بقيمة التسامح عالمياً وتسهم في إيجاد لغة تواصل وتلاقٍ حضاري بين جميع الثقافات والجنسيات من مختلف دول العالم.

وتحرص الجائزة على بناء أجيال تؤمن بقيم التسامح لبناء قيادات وكوادر عربية شابة تدعم الإنتاجات الفكرية والثقافية والإعلامية المتعلقة بترسيخ قيم التسامح وقبول الآخر.

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وتندرج الجائزة ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي تجسّد رؤيته في مجال المبادرات الإنسانية والعمل التنموي والمجتمعي العالمي.

وسجلت المبادرات حتى تاريخه أكثر من 54 مليون مستفيد من 1400 برنامج ومشروع تنفذها في 116 دولة، كما قدمت الدعم والإغاثة لأكثر من 1.5 مليون أسرة في 40 دولة، وسهّلت الحصول على العلاج لـ 23 مليون مستفيد.

كما ساهمت في توفير التعليم الأساسي لحوالي 10 ملايين طفل، ودعمت طباعة 3.2 مليون كتاب، واستثمرت مليار درهم في تمكين الإبداع والابتكار.