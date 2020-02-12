السعودية توقف مفاوضات مع قطر بسبب "المراوغة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020

أكد دبلوماسي خليجي معلومات عن وقف السعودية مفاوضات مع قطر لإنهاء المقاطعة، بسبب مراوغة المفاوضين القطريين وتخبطهم، مشيراً إلى أن الرياض تمسكت بالتوصل إلى الحل عبر رؤية تشمل دول المقاطعة كلها. وقال المصدر الدبلوماسي لصحيفة "الشرق الأوسط" إن "المفاوضين القطريين كانوا متخبطين ولم يبدوا جدية في التوصل إلى حلول توافقية تعالج جذور الأزمة، بل حاولوا بدلاً من ذلك المراوغة لإطالة المفاوضات، ما دفع الرياض إلى وقفها، رغم أنها كانت منفتحة منذ البداية على إنهاء الأزمة". بحسب ما نشرته الصحيفة في عددها الصادر صباح اليوم الأربعاء. وشددت المصادر على أن السعودية متمسكة برؤيتها لنقاط الحل خصوصاً في النقاط التي تهدد الأمن القومي للرباعي العربي، مشيراً إلى أنها تشترط تخلي الدوحة عن المراوغات التي سيطرت على أداء مفاوضيها قبل العودة إلى طاولة التفاوض من جديد. وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن 6 مصادر أن محادثات بدأت في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي بين السعودية وقطر، انهارت عقب بدئها، ما عزاه أحد مصادرها إلى أن الجانب القطري لم يكن جاداً فيما يبدو. وأنهت الرياض المحادثات عقب القمة الخليجية التي استضافتها في ديسمبر(كانون الأول) الماضي، ولم يشارك فيها أمير قطر.

