أردوغان يهدد بـ"ضرب" الجيش السوري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 فبراير 2020

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بضرب قوات الجيش "في كل مكان" في حال تعرض جنوده لأذى، متهماً روسيا حليفة دمشق بالمشاركة في ارتكاب "مجازر" في إدلب بشمال غرب سوريا. وقال في كلمة أمام كتلة حزبه الحاكم في البرلمان في أنقرة: "أعلن أننا سنضرب الجيش السوري في كل مكان اعتباراً من الآن، بغض النظر عن اتفاقية سوتشي، في حال إلحاق أدنى أذى بجنودنا ومواقع المراقبة التابعة لنا أو في أي مكان آخر"، مضيفاً أن "الجيش السوري والقوات الروسية التي تدعمه يهاجمون المدنيين دون توقف ويرتكبون مجازر".

